美国三岁女童成为门萨小会员 智商超160

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
(本文由路透中文网编译提供)
路透美国凤凰城2月19日 - 美国亚利桑那州三岁女童阿莱克西斯·马丁（Alexis Martin）已经成为门萨(Mensa)会员，她甚至还没有上幼儿园。
凤凰城当地一家电视台报导称，生活在Queen Creek郊区的阿莱克西斯凭借超过160的智商，成为高智商协会门萨俱乐部在亚利桑那州年龄最小的会员。
她的父亲伊恩·马丁表示，在标准智商测试中，阿莱克西斯的得分排在全世界前百分之二人口之内，符合入会条件。阿莱克西斯目前在阅读小学五年级水平的读物，并使用父母的iPad自学西班牙语。
伊恩在接受当地电视台ABC15的采访时表示，家人在阿莱克西斯一岁时就发现女儿与众不同。
“她能够背出上一个晚上的睡前故事，”他对ABC15说道。“她不仅能背出来，而且一字不差。”
伊恩表示，阿莱克西斯的特殊天赋让人称奇。她在两岁时开始阅读。
路透周三未能联系到伊恩置评。
门萨的发言人表示，阿莱克西斯是美国3,300名18岁以下门萨会员之一，而全美还有5.6万名成人会员。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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