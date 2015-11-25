专访：五角大楼官员称美国政府正加快武器出口交易审批

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月24日（记者 Andrea Shalal） - 美国国防部下属国防安全合作局（DSCA）局长海军中将Joe Rixey称，美国政府正在努力确保加快美国武器出口交易审批。2015财年美国武器出口大增36%达到466亿美元，未来几年料保持强劲势头。
“预测仍很强劲，”Rixey在周一稍晚接受采访时告诉路透。
他表示，DSCA正在努力解决第四季远超预期的交易的影响，同时在敲定对10月1日开始的2016财年武器销售的最终预估。
Rixey称，打击“伊斯兰国”武装的战斗以及全球其它地区的武装冲突支撑美国导弹防御系统、直升机和其他军火的需求，而10年前的热销品却是战斗机。
“那是世界性的。需求信号来自欧洲、太平洋地区和美军中央司令部覆盖地区，”他指出。
美国企业和一些国家最近几个月对美国军火销售审批迟缓日益表示不满。他们表示，尽管交易量大幅跳升，政府处理武器交易的能力却没有扩大。
Rixey表示，通过改善审批流程和加强培训，DSCA正在跟上武器交易申请大增的步伐，但是他也警告称，五角大楼的可用资金减少可能造成问题。
Rixey称，DSCA正在与美国国务院、商务部以及五角大楼其它下属机构及其领导人进行更密切的合作，推动美国武器销售。
他表示，那些“行为端正”且能够保护美国科技的国家的申请通常都会得到快速处理，但是对于在人权和科技方面记录较差的国家，美国政府将花时间仔细研究。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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