美国宣布对沙特军售 助其防御伊朗

路透华盛顿12月29日电（记者 Jim Wolf）---美国将向沙特阿拉伯出售价值294亿美元的战机。白宫称，时值海湾地区与伊朗关系剑拔弩张，该军售案将创造逾5万份就业，并有助於加强区域安全。

按照该军售协议，美国将向沙特出售84架配置先进雷达装备和数字电子战系统的新型波音(BA.N)F-15战机，并为其升级70架旧的F-15战机，还将提供军需、备件、培训、维护和物流等支持。

美国国会此前已通过该军售案，白宫此时宣布该计划，适逢海湾局势紧张，表明美国与沙特防务关系加强。

美国负责政治和军事事务的助理国务卿夏皮罗（Andrew Shapiro）表示："该协议旨在加强美国和沙特之间牢固且持久的关系。"

"沙特具有强大防务能力对区域安全很重要，这（军售案）表明了美国在这一问题上的承诺。"

美国和沙特均对伊朗核项目表示担忧，并将伊朗视为重大潜在威胁。随着欧美加大对伊朗经济制裁力度，伊朗官员本周多次威胁关闭霍尔木兹海峡。

美国明年11月将进行总统大选，届时美国经济和就业率问题将成为各候选人争论焦点，现任总统奥巴马也在为其连任造势。

白宫发言人称，对沙特军售案将给美国带来35亿美元年收入，并有助於提振出口和就业。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。