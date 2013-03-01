阿姆斯特朗抗癌基金会受打击 但未被打倒--高管

阿姆斯特朗抗癌基金会Livestrong执行副总裁Andy Miller周四称，阿姆斯特朗的禁药丑闻为该基金会的工作带来了相当沉重的打击，“这一年(对基金会来说)无疑是艰难的一年”，但丑闻对他们工作造成的影响并非不可挽回。阿姆斯特朗在1997年被诊断出患有癌症后创办Livestrong基金，以帮助癌症患者与疾病抗争。路透