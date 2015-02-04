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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 4日 星期三 12:07 BJT

阿姆斯特朗被控交通肇事并逃逸

警方周二公布的报告显示，名誉受损的前职业自行车手阿姆斯特朗被控在科罗拉多州滑雪胜地Aspen驾车撞上两辆停靠的车辆并在肇事后逃逸，而且他的女友Anna Hansen最初表示当时是她在驾车。警方称盘问Hansen口供中的漏洞后，Hansen最终承认当时是阿姆斯特朗驾车。路透

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