阿姆斯特朗被控交通肇事并逃逸

警方周二公布的报告显示，名誉受损的前职业自行车手阿姆斯特朗被控在科罗拉多州滑雪胜地Aspen驾车撞上两辆停靠的车辆并在肇事后逃逸，而且他的女友Anna Hansen最初表示当时是她在驾车。警方称盘问Hansen口供中的漏洞后，Hansen最终承认当时是阿姆斯特朗驾车。路透