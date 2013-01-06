阿姆斯特朗或将承认服药---纽约时报

纽约时报周六援引匿名消息人士说法称，身陷禁药丑闻的阿姆斯特朗或将承认在自己的职业生涯中有服用过提高成绩的违禁药品，以换取今后的比赛机会。阿姆斯特朗在过去的几年中强烈否认自己曾服药。在被纽约时报记者问及阿姆斯特朗是否会做出此番承认时，其律师称“这件事还要兰斯自己来回答”。路透