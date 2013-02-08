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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 8日 星期五 11:41 BJT

阿姆斯特朗被追讨环法夺冠奖金

一家名为SCA Promotions的公司周四向美国德州州法院起诉兰斯·阿姆斯特朗，追讨1200万美元的环法赛冠军奖金。该公司称，阿姆斯特朗服用禁药以提高成绩，是通过欺骗手段，使该公司向其颁发了2002、2003、2004年的环法赛夺冠奖金。阿姆斯特朗稍早被剥夺环法赛7冠，并被终身禁赛。路透
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