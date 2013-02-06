阿姆斯特朗将不会面临刑事诉讼--官员

主管检察官周二表示，阿姆斯特朗承认服用禁药一事，将不会改变检方在一年前作出的不对其提起刑事诉讼的决定。这位检察官是在美国司法部诉标普一案的新闻发布会上作出这一表态的。被剥夺环法七冠的阿姆斯特朗上月在奥普拉访谈节目中承认服药以提高成绩。法律专家称其承认服药或将使自己被控作伪证或妨碍司法公正。路透