美国拟在未来两年裁军4万人--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月7日 - 《今日美国》周二报导称，美国军方计划在未来两年裁军4万人，同时还计划裁减文职工作人员1.7万人。

上述举动会令现役军人规模从目前的大约49万人降至45万人左右，为美国自加入二战前以来的最低规模。

2014年2月，时任美国国防部长哈格尔在公布国防部2015财年预算案时就宣布了该计划。

美国国防官员周二证实，军方正在推进该计划，预计会在周四宣布受影响单位的详情。（完）