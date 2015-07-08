美国拟在未来两年裁军4万人--报导

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月7日 - 《今日美国》周二报导称，美国军方计划在未来两年裁军4万人，同时还计划裁减文职工作人员1.7万人。
上述举动会令现役军人规模从目前的大约49万人降至45万人左右，为美国自加入二战前以来的最低规模。
2014年2月，时任美国国防部长哈格尔在公布国防部2015财年预算案时就宣布了该计划。
美国国防官员周二证实，军方正在推进该计划，预计会在周四宣布受影响单位的详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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