东盟领导人接受奥巴马邀请 将在安纳伯格庄园召开峰会

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透华盛顿12月23日 - 白宫国家安全委员会发言人周三称，东盟国家领导人接受了美国总统奥巴马发出的明年初在加州度假胜地安纳伯格庄园召开峰会的邀请。
奥巴马是在上月的亚洲之行期间向东盟国家领导人发出上述邀请的。
“总统很高兴（东盟国家）领导人已接受他发出的2016年初在安纳伯格庄园开会的邀请。”该委员会发言人Myles Caggins称。
Caggins拒绝透露峰会的具体时间安排。
日本共同社周一援引东盟一位官方消息人士报导称，预计这次峰会将在2月15-16日举行。
两个东盟国家的外交官称，他们相信是这个时间，但有待确认。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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