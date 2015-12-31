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时事要闻 | 2015年 12月 31日 星期四 08:58 BJT

奥巴马将于明年2月在安纳伯格庄园与东盟领导人举行峰会

路透檀香山12月30日 - 白宫周三称，美国总统奥巴马将于明年2月15日至16日在加利福尼亚州与东盟领导人举行峰会。

“这次史无前例的会议是基于美国自2009年以来同东盟建立的更深层次的伙伴关系，将进一步推动美国政府向亚洲及太平洋地区再平衡。”白宫在声明中称。这是美国与东盟领导人首次举行此类会议。

这次会议将在位于加州兰乔米拉的安纳伯格庄园召开。

奥巴马此前宣布计划召开上述会议，但白宫没有披露会议日期。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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