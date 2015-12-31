奥巴马将于明年2月在安纳伯格庄园与东盟领导人举行峰会

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透檀香山12月30日 - 白宫周三称，美国总统奥巴马将于明年2月15日至16日在加利福尼亚州与东盟领导人举行峰会。
“这次史无前例的会议是基于美国自2009年以来同东盟建立的更深层次的伙伴关系，将进一步推动美国政府向亚洲及太平洋地区再平衡。”白宫在声明中称。这是美国与东盟领导人首次举行此类会议。
这次会议将在位于加州兰乔米拉的安纳伯格庄园召开。
奥巴马此前宣布计划召开上述会议，但白宫没有披露会议日期。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。