奥巴马将于明年2月在安纳伯格庄园与东盟领导人举行峰会

路透檀香山12月30日 - 白宫周三称，美国总统奥巴马将于明年2月15日至16日在加利福尼亚州与东盟领导人举行峰会。

“这次史无前例的会议是基于美国自2009年以来同东盟建立的更深层次的伙伴关系，将进一步推动美国政府向亚洲及太平洋地区再平衡。”白宫在声明中称。这是美国与东盟领导人首次举行此类会议。