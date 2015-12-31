奥巴马将于明年2月在安纳伯格庄园与东盟领导人举行峰会

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透檀香山12月30日 - 白宫周三称，美国总统奥巴马将于明年2月15日至16日在加利福尼亚州与东盟领导人举行峰会。
“这次史无前例的会议是基于美国自2009年以来同东盟建立的更深层次的伙伴关系，将进一步推动美国政府向亚洲及太平洋地区再平衡。”白宫在声明中称。这是美国与东盟领导人首次举行此类会议。
这次会议将在位于加州兰乔米拉的安纳伯格庄园召开。
奥巴马此前宣布计划召开上述会议，但白宫没有披露会议日期。（完）
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。