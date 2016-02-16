奥巴马与东盟领导人举行庄园峰会 磋商贸易及海上问题等议题

路透加利福尼亚州兰乔米拉2月15日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马与东盟国家领导人周一开始在加州安纳伯格庄园举行峰会，寻求加强贸易关系并就南海问题形成统一立场。白宫希望借这次会议巩固美国在该地区的影响力。

奥巴马担任美国总统后提出将重心向亚洲转移的战略，并决心使美国成为太平洋地区大国。奥巴马将在明年卸任总统。

奥巴马与东盟领导人的这次峰会，旨在巩固上述外交遗产。

“这表现了我个人对同你们10国建立坚实且持久的伙伴关系的承诺，也代表美国的国家承诺。”奥巴马在为期两天的峰会开始时说道。

周一，与会领导人聚焦经济问题，当中包括商讨跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

周二，与会领导人将磋商海上问题，特别是南海问题。

“在此次峰会上，我们能推进我们共同的地区秩序愿景，以维护包括航行自由在内的国际法规和准则，并通过和平、法律手段解决争端。”奥巴马说。

此次峰会的议题还包括应对气候变化、合作反恐并打击“伊斯兰国”等。

奥巴马周二将返回华盛顿。（完）