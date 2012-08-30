美贸易代表柯克将前往东南亚 探讨加深美国与该地区贸易关系

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透华盛顿8月29日电---美国贸易官员称，美国贸易代表柯克将在本周于柬埔寨举行的会谈中，探讨如何加深美国与东南亚快速发展国家的贸易关系。
柯克将参加周四举行的东盟经贸部长年会，并出席东盟-美国商业峰会，该峰会将聚焦创新和数字经济。
柯克此次行程可能还会包括越南。
战略与国际研究中心东南亚问题专家Ernest Bower称，柯克此行传递出重要信号，即奥巴马政府将履行加强与该地区经济联系的承诺。
Bower称，他认为柯克会被要求界定美国加强与东盟经济联系的计划。
最近几年来，美国一直是派副贸易代表马兰提斯（Demetrios Marantis）出席东盟经贸部长年会的。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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