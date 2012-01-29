美高官称美无意在亚洲新建军事基地

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透华盛顿1月27日电（记者 Paul Eckert）---美军太平洋司令部司令威拉德（Robert Willard）周五称，美国结束在伊拉克和阿富汗战事，重新将重点放到亚洲，但无意在该地区新建军事基地。
威拉德称，美军的目标是在东南亚航道附近构建网络，美军可在此轮值，这样就不必承担高额的军事基地维护支出。
美国和菲律宾官员在华盛顿进行了为期两天的战略会谈，引发外界揣测美国想要在菲律宾重开军事基地。五角大楼则否认有新建军事基地的计划。
威拉德指出，媒体和公众将美国在亚洲的战略解读为针对中国，其实太平洋司令部的首要任务是保护南中国海航道安全。
他表示，美军希望加强与中国军方联系，克服双方在认识上的分歧以及缺乏互信等问题。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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