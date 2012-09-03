希拉里称希望中美在太平洋地区合作

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透拉罗汤加岛8月31日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周五表示，美国将加强与太平洋岛国的安全合作关系，同时也希望与中国密切合作。
希拉里抵达拉罗汤加岛，出席在库克群岛召开的本年度太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）。
希拉里在会议上表示，美国一直在该地区存在。太平洋岛国论坛包括16个独立和自治的政府。
但她淡化中美在该地区敌对的看法，指出“太平洋对我们所有人来说足够大”，并驳斥美国在该地区活动增多“是为防备某些国家”的说法。
“我们认为，太平洋岛国与尽可能多的国家建立友好关系十分重要，其中也包括中国和美国，”她在与新西兰总理约翰·基（John Key）召开的新闻发布会上说道。
“我们希望看到更多的有中国参与的国际发展项目，”希拉里说，指的是救灾、海上安全和保护生物多样性等事项。
“我们认为有与中国合作的良机，我们也将寻找更多方式与中国合作，”她说。
中国外交部副部长崔天凯也出席了该论坛。他对记者表示，中国在太平洋的存在不涉及地缘政治影响力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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