希拉里称希望中美在太平洋地区合作

2012年8月31日，美国国务卿希拉里在与新西兰总理约翰·基举行的联合新闻发布会上讲话。 REUTERS/Jim Watson/Pool

路透拉罗汤加岛8月31日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周五表示，美国将加强与太平洋岛国的安全合作关系，同时也希望与中国密切合作。

希拉里抵达拉罗汤加岛，出席在库克群岛召开的本年度太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）。

希拉里在会议上表示，美国一直在该地区存在。太平洋岛国论坛包括16个独立和自治的政府。

但她淡化中美在该地区敌对的看法，指出“太平洋对我们所有人来说足够大”，并驳斥美国在该地区活动增多“是为防备某些国家”的说法。

“我们认为，太平洋岛国与尽可能多的国家建立友好关系十分重要，其中也包括中国和美国，”她在与新西兰总理约翰·基（John Key）召开的新闻发布会上说道。

“我们希望看到更多的有中国参与的国际发展项目，”希拉里说，指的是救灾、海上安全和保护生物多样性等事项。

“我们认为有与中国合作的良机，我们也将寻找更多方式与中国合作，”她说。

中国外交部副部长崔天凯也出席了该论坛。他对记者表示，中国在太平洋的存在不涉及地缘政治影响力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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