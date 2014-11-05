美防长哈格尔推迟访问缅甸和越南

路透华盛顿11月4日 - 美国五角大楼一位官员周二称，由于将要出席的国会听证会等日程安排问题，美国国防部长哈格尔推迟了本月对缅甸和越南的访问。

哈格尔原定在本月中旬对上述两国进行访问，并出席在缅甸举行的东盟防长会议，越南之行则属于美国决定放宽对越南武器禁运后的一次双边访问活动。

“推迟访问是因为防长的日程上增加了新的重要安排，包括将要出席的国会听证会，”该官员称。

“这次推迟引发的其他任何揣测，都将纯属无稽之谈。”该官员补充说，哈格尔期待重新安排对这两国的访问。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。