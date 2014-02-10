美国国务卿克里即将访问中韩等四国

路透华盛顿2月9日（记者 David Brunnstrom） -美国国务院周日称，国务卿克里本周将启程访问中国、韩国、印尼和阿联酋。

克里将在2月13-18日对四国进行访问，这是他担任国务卿以来第五次亚洲之行。美国总统奥巴马则计划于4月访问亚洲，宣扬美国战略重心重返亚洲的战略。

美国国务院发言人Jen Psaki在声明中称，克里访问期间将与四国的政府高官会晤，商讨一系列双边、地区和全球事务。

在访问中国和韩国期间，克里的交流重点预计会放在中国去年宣布划设东海防空识别区事宜，此外预计还会磋商朝鲜核问题。

Psaki称，克里将向中国官员表示，“美国致力于寻求积极、合作、全面的（中美）关系，欢迎和平繁荣的中国崛起，期望中国在国际事务中发挥积极作用”。

声明称，克里还将讨论朝鲜问题，并强调中美在气候变化以及清洁能源领域合作的重要性。

根据声明，克里访问韩国期间，将商讨朝鲜问题，以及如何扩大美韩在地区及全球事务方面的合作。

访问印尼期间，克里将主持基于美印全面伙伴关系的联合委员会会议，并与东盟秘书长会面。

美国国务院称，克里访问阿联酋时将磋商双边关系的重要议题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。