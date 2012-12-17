亚洲岛屿争端令美国面临棘手难题

路透华盛顿12月16日（记者 Paul Eckert） - 中国与邻国存在主权争端的一些礁石小岛虽远离美国本土，本非美国政府的担忧之事，但却已成为可能激化且会牵连美国的热点问题。

近期又有新证据显示，围绕中国周边岛屿的争端在2013年可能依然无法风平浪静。上周，中国政府的一架飞机进入钓鱼岛空域后，日本派出战斗机紧急升空，而这只是诸多岛屿主权争端之一。

尽管中东冲突是美国政府对外政策的主要关注焦点，但美国国务院认为，多方围绕南中国海主权诉求的争端，是全球面临的最棘手问题之一。

在该问题上，涉及各方一直通过各自的外交方式或原则声明来试图阻止事态升级，而不是寻求通过公共影响力予以解决。强调对此类争执的担忧，是美国关注重心向亚洲转移而采取的作法，不过更多是通过外交言论和参与协商，而不是诉诸武力。

然而，涉及各方在捕鱼权、石油勘探活动等方面的争执几乎每周都有，美国的做法虽可避免直接冲突，但似乎无法劝阻日益自信的中国。

美国政府对岛屿主权问题持中性立场，并敦促涉及各方进行外交谈判。美国政府认为，涉及各方应避免使用武力，勿采取阻碍海运通道的行动。

“求助美国”

美国与日本和菲律宾签署了长期的安保条约，而日本和菲律宾是与中国存在岛屿争端的主要国家。

对于中日钓鱼岛争端，美国已明确表示钓鱼岛由日本管辖，并指出在受攻击的情况下，美日1951年签署的安保条约适用钓鱼岛。

菲律宾在岛屿争端方面虽未获得美国的此类担保，但却正在美国的帮助下强化海军力量。

麻省理工学院国际问题研究中心的学者M. Taylor Fravel称：“许多国家变得十分紧张，他们一紧张就会求助美国。”

美国海军战争学院的专家霍姆斯（James Holmes）称，面对中国的“蚕食战术”，美国的长期两难窘境是既要避免与中国冲突，又要保护全球体系的完整性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。