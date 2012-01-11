美国称不会在亚洲大幅增强海军力量

路透华盛顿1月10日电(记者 Phil Stewart/Paul Eckert)---美国海军最高指挥官葛林奈特(Jonathan Greenert)周二表示，美国总统奥巴马将军事重点重归亚太地区的决定，不会导致美国在该地区大幅增强海军力量，称美国在该地区的军力部署已然强健。

奥巴马上周宣布了新的军事战略，声称将在未来十年将军事重心转回至亚洲，同时将缩编整体军队。

中国军方随即则发表声明，指责美国试图遏制中国。

葛林奈特在华盛顿的一场论坛上拿出了一张表格，表格显示，美国海军目前在西太平洋地区部署有大约50艘船只和潜艇，而中东的船艇数量则约为30艘。

葛林奈特表示，美国海军将审核奥巴马的战略并会作出"相应调整"。

葛林奈特在新美国安全中心(Center for a New American Security)主办的此次论坛上表示："我的第一判断是，我们在西太平洋地区的海军力量情况良好。"

当被问及是否有可能扩充在亚洲的亚洲力量和装备时，葛林奈特似乎有意淡化这种在该地区和中东地区或出现重大部署改变的猜测。

"我的观点是，远东地区不会大幅增强海军力量。我们驻扎在那里，过去在那里，未来我们还将继续驻扎在那里。"

"另外，中东地区的海军情况也一样，我不认为那里会有什麽变动。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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