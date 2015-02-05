美国副国务卿下周将访问中日韩 商讨朝鲜等问题

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿2月4日 - 美国国务院周三称，该国新任副国务卿布林肯（Antony Blinken）下周将访问韩国、中国和日本，就朝鲜及其他地区问题举行会谈。这是布林肯担任副国务卿后的首个访问活动。
美国国务院在声明中称，布林肯将于2月9-10日访问韩国，将于2月10-12日访问中国，随后在2月12-14日访问日本。在日本，布林肯将发表强调美国在东亚及太平洋地区经济政策的演讲。
声明还称，布林肯在韩国的会谈旨在就朝鲜问题继续进行密切协调，他对中国的访问“表明美国同中国在继续进行高级别接触，同时强调强化两国双边关系的重要性”。
美国对朝政策特别代表金成（Sung Kim）此前对上述三国进行了访问。金成上月在北京称，他对同朝鲜对话持开放态度，但朝鲜需要展示出其原意就停止核项目进行认真磋商的诚意。
朝鲜方面周三表示不再需要同美国谈判，指责美国阴谋“搞垮”朝鲜政权，还威胁倾其所有军事资源予以还击。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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