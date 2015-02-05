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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 5日 星期四 18:09 BJT

美国副国务卿布林肯下周将访问中日韩 商讨朝鲜等问题

美国国务院周三称，该国新任副国务卿布林肯（Antony Blinken）下周将访问韩国、中国和日本，就朝鲜及其他地区问题举行会谈。这是布林肯担任副国务卿后的首个访问活动。路透
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