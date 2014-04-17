分析：奥巴马亚洲之行所为何来？

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/马尼拉4月16日 - 上月，南海仁爱礁附近水域发生了一艘菲律宾政府船只摆脱中国海警船封锁的事件，一架突然而来的美国海军飞机恰好目睹了这一戏剧性的对抗。
这架低空飞行的飞机所目睹的情景，是南海重要性日益增强的生动写照，也强调了这样一个信息，即如美国政府官员所言：奥巴马下周的亚洲之行将表明，美国军力和外交向亚太地区转移并非儿戏。
然而，美国的亚洲盟友似乎并不放心。
奥巴马将于4月23日开始对亚洲四国进行访问。在此期间，他面临的最严峻挑战就是让这些心存怀疑的国家元首们相信，美国的意图不只是做个漫不经心的旁观者，而是诚心诚意地承诺在该地区对抗日益自信的中国。
俄罗斯将克里米亚纳入版图，而美国遏制俄罗斯的选择有限，让日本、菲律宾及其他国家对于中国是否有底气动用武力解决东海和南海问题变得日益不安。
此外，一些美国的亚洲盟友还生出了这样的疑虑，即如果他们遭到中国威胁，虽然按照条约美国有义务援助他们，但该国可能会制定响应机制，目的则更偏向于控制对美中关系的损害。
对于奥巴马而言，决定如何以即可缓解亚洲盟友的担忧、又能避免引发美中关系紧张的方式来对中国设限，是他此次亚洲之行最棘手的部分。奥巴马此次亚洲之行访问的国家有日本、韩国、马来西亚和菲律宾。
“奥巴马即将展开的访问，是对其政府亚洲政策至关重要的考验，”商业风险及战略咨询公司TD International驻马尼拉分析师Richard Jacobson说。
白宫起初将相关政策称为亚洲“轴心”战略，即美国重新关注该地区充满活力的经济体的战略。
但在一些盟国中，却出现了对美国这方面承诺的质疑。
“这种政策变化是受欢迎的，但他们会付诸实施吗？”Yukio Okamoto曾是日本政府负责对外事务的顾问，谈及美国战略重心向亚洲转移一事时说，“我们没有看到任何实际的实施迹象。”
“迄今为止，美国战略重心向亚洲转移鲜有切实、具体的结果，”新南威尔士大学对外政策及国防分析师Adam Lockyer说。
奥巴马去年秋季突然取消了出席两个地区峰会的行程，留在国内应对政府停摆问题，也引发了一些对美国战略重心向亚洲转移承诺的疑虑。
此后，TPP谈判一直停滞不前。
在这种紧张的地区形势下，预计奥巴马会直接呼吁亚洲国家领导人，要对美国遏制中国的决心抱有信心，以打消任何中国会效仿俄罗斯吞并克里米亚举动的顾虑。
美国政府官员称，奥巴马在此次亚洲之行期间将会向中国发出这样的信息，即中国“不应当恫吓或压制”邻国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托