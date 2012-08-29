希拉里将访问南太平洋岛国 游说与美为友的好处

路透华盛顿8月29日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里本周将出访南太平洋岛国，寻求遏制中国在这些国家日益增强的影响力。

美国国务院周二称，希拉里将於8月31日率团出席在库克群岛召开的太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）。

希拉里此行访问国家还包括印度尼西亚、文莱、东帝汶和中国，预计会与这些国家磋商南中国海问题。中国与周边一些邻国均对南中国海提出主权要求，从而导致该地区成为亚洲最大的潜在军事冲突点。

美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）在新闻发布会上称：“我们不想看到通过恫吓或武力方式解决南中国海或其他争端，而是希望能在谈判桌上解决。”

“我们也一直呼吁增强中国军事态势的透明度。”

在南太平洋，希拉里将有机会亲自向当地岛国强调与美国为友的好处，这些国家在国际事务上通常都是站在美国一方，但眼下也颇为讨好中国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。