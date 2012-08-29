希拉里将访问南太平洋岛国 游说与美为友的好处

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿8月29日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里本周将出访南太平洋岛国，寻求遏制中国在这些国家日益增强的影响力。
美国国务院周二称，希拉里将於8月31日率团出席在库克群岛召开的太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）。
希拉里此行访问国家还包括印度尼西亚、文莱、东帝汶和中国，预计会与这些国家磋商南中国海问题。中国与周边一些邻国均对南中国海提出主权要求，从而导致该地区成为亚洲最大的潜在军事冲突点。
美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）在新闻发布会上称：“我们不想看到通过恫吓或武力方式解决南中国海或其他争端，而是希望能在谈判桌上解决。”
“我们也一直呼吁增强中国军事态势的透明度。”
在南太平洋，希拉里将有机会亲自向当地岛国强调与美国为友的好处，这些国家在国际事务上通常都是站在美国一方，但眼下也颇为讨好中国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。