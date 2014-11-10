奥巴马出访亚洲 旧联盟面临新问题

路透华盛顿/雅加达11月8日（记者 David Brunnstrom/Randy Fabi） - 2011年11月，美国总统奥巴马飞往亚洲，推广其美国战略重心向亚洲转移计划，当时“阿拉伯之春”运动如火如荼，欧洲则深陷债务危机。同年，时任美国国务卿希拉里宣布，21世纪将是“美国的太平洋世纪”。

如今，奥巴马于周日再次飞抵亚洲，而华府的战略重心向亚洲“转移”也变得日渐清晰。美国在澳大利亚达尔文部署海军陆战队，美国海军频繁访问菲律宾以及两国军方进行更多的联合演习，美国还解除了对越南的致命性武器军售禁令，这些都属于华府战略重心向亚洲转移举动的一部分。

但在美国寻求扩大其在亚洲利益以应对中国日益增强的影响力之际，一些美国的伙伴国表现得较不愿挑战北京。这或许意味着中国将有更加自由的空间来维护其在南海的权威。中国与一些东盟国家等在南海存在主权争端。

美国民主党在本周的中期选举中惨败，几乎不会为奥巴马在与中国及亚洲盟国的谈判中提供支持。在对外政策方面，奥巴马将没有太多的施展空间，如今他要面对的是被共和党控制了的参议院，而且华盛顿的政治焦点已经开始转向2016年的大选。

尽管有些国家寻求与美国建立更密切的关系，尤其是菲律宾和越南，但其他一些老盟国这方面的意愿却不是很强烈。

中国经济影响力日益增强是主要原因之一。过去10年东南亚国家同中国的贸易额增长四倍，去年达到3,500亿美元，到2020年有望达到1万亿美元。

***国内改革***

印尼曾是美国在东南亚的坚定盟友，但在该国草根总统佐科·维多多当选后，该国释放出其外交政策将出现转变的信号。佐科在竞选时表示，他的重心将放在国内事务上。

佐科的外交政策顾问Rizal Sukma对路透称，尽管印尼会继续在南海问题上发挥作用，并且支持航行和贸易自由，但该国的优先事务将不再是高调外交。

澳大利亚国立大学研究印尼问题的专家Greg Fealy称，在南海问题上，不出现危机佐科是不太可能采取行动的。“美国可能发现更难获得影响力。”

在泰国，5月军方政变动摇该国与美国的关系。此后，华府缩减了与该国的外交接触，减少了与其的联合军演。

马来西亚已经出现了一波中国贸易和投资潮，该国还在与中国当局升级东盟-中国自贸协定。马来西亚明年将担任东盟轮值主席国。

华盛顿智库布鲁金斯学会研究东盟问题的专家Joseph Liow称，对于东盟是否会对抗中国，“我认为有充分的理由担忧”。

在此次亚洲之行期间，奥巴马将出席11月10-11日在北京召开的APEC峰会，还将出席11月13日在缅甸举行的东亚峰会。奥巴马在APEC峰会期间与中国国家主席习近平举行会谈，可能会是此行的重头戏。

***美国取得的成果***

美国近期在亚洲也取得了一些进展。

4月，美国和菲律宾签署了新的10年防务条约，美国得以扩大军事存在。

7月，美国盟友日本修改宪法解释，解禁集体自卫权。

美国还同意与澳大利亚加强防务合作，同意与印度协商双边军事合作协议延期10年。

可能最吸引眼球的是，越战结束近40年后，美国上个月部分取消了长期以来对越南的致命性武器军售禁令，以帮助越南加强海上安全。

菲律宾军方称，过去两年里，美国与菲律宾的联合演习数量增长超过三倍。今年前10个月，美国海军船只访问苏比克湾100次，2011年只有54次。

五角大楼称，目前有1,150名海军陆战队官兵驻扎在澳大利亚北部的

达尔文，2012年4月只有200人驻扎在那里。五角大楼计划将驻扎人数在两年内提升至2,500人，但有待与澳大利亚政府达成协议。

涉及12个国家的跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）尚未敲定，这是奥巴马再平衡的重要部分。奥巴马称希望他的亚洲之行会让TPP取得进展，但美国官员表示，由于存在很多问题，估计不会达成协议。

“随着中国崛起，亚洲国家都强力支持美国战略性地参与亚洲事务，”悉尼大学美国研究兼职教授Russell Trood表示。

“但是当你要求他们像过去一样站起来，拒绝让步时，恐怕鲜有国家准备做到能让美国非常放心的程度。”（完）

编译：侯雪萍 发稿：程芳

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