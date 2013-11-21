白宫对华施压 直指网络和汇率

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿11月20日 - 白宫周三再次向中国施压，要求中国向自由汇率迈进并控制网络盗窃。
美国总统奥巴马的国家安全顾问赖斯在讲话中称，奥巴马将于明年4月访问亚洲。此前，10月爆发的美国预算危机导致奥巴马取消了亚洲行程。
赖斯在乔治城大学发表讲话时指出，美国将继续坚持要求中国在改善双边贸易环境上取得切实进展，比如实施自由汇率政策、降低美国企业进入中国市场的门槛、以及加强对美国企业知识产权的保护。
赖斯表示，网络间谍行为危害中国，如果不采取行动进行控制，“这种行为将损害对两国都有利的经济联系”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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