白宫对华施压 直指网络和汇率

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月20日 - 白宫周三再次向中国施压，要求中国向自由汇率迈进并控制网络盗窃。
美国总统奥巴马的国家安全顾问赖斯在讲话中称，奥巴马将于明年4月访问亚洲。此前，10月爆发的美国预算危机导致奥巴马取消了亚洲行程。
赖斯在乔治城大学发表讲话时指出，美国将继续坚持要求中国在改善双边贸易环境上取得切实进展，比如实施自由汇率政策、降低美国企业进入中国市场的门槛、以及加强对美国企业知识产权的保护。
赖斯表示，网络间谍行为危害中国，如果不采取行动进行控制，“这种行为将损害对两国都有利的经济联系”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。