白宫对华施压 直指网络和汇率

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月20日 - 白宫周三再次向中国施压，要求中国向自由汇率迈进并控制网络盗窃。

美国总统奥巴马的国家安全顾问赖斯在讲话中称，奥巴马将于明年4月访问亚洲。此前，10月爆发的美国预算危机导致奥巴马取消了亚洲行程。

赖斯在乔治城大学发表讲话时指出，美国将继续坚持要求中国在改善双边贸易环境上取得切实进展，比如实施自由汇率政策、降低美国企业进入中国市场的门槛、以及加强对美国企业知识产权的保护。

赖斯表示，网络间谍行为危害中国，如果不采取行动进行控制，“这种行为将损害对两国都有利的经济联系”。（完）