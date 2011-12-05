美印日三国本月将举行会谈 料聚焦中国

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿12月5日电---随着美国加快推进重返亚洲战略，美国、印度和日本本月将举行首次三方会谈。
美国国务院表示，三国高级外交官将於12月19日在华盛顿举行会晤。
国务院发言人马克·托纳(Mark Toner)在记者会上表示："此次会议有望就亚太地区各种问题进行全方位讨论。"
"作为太平洋地区的三个重要民主国家，我们期待与印度和日本进行富有成效的交流。"
此次会议也是奥巴马政府打压中国在亚太地区影响力，以及加强现有联盟的最新迹象。
奥巴马在刚刚结束的亚洲之行期间强调美国在亚洲的利益存在。美国国务卿希拉里上周访问了缅甸，预示两国有望改善关系。分析人士表示，缅甸在经济和政治方面长期依附中国。
美国还寻求加强与地区其他国家的关系，包括澳大利亚和印尼。
政治分析人士表示，尽管三国对贸易以及核问题等话题都存在广泛的共同兴趣，但本月会议的焦点很可能集中在中国方面。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。