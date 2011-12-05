美印日三国本月将举行会谈 料聚焦中国

路透华盛顿12月5日电---随着美国加快推进重返亚洲战略，美国、印度和日本本月将举行首次三方会谈。

美国国务院表示，三国高级外交官将於12月19日在华盛顿举行会晤。

国务院发言人马克·托纳(Mark Toner)在记者会上表示："此次会议有望就亚太地区各种问题进行全方位讨论。"

"作为太平洋地区的三个重要民主国家，我们期待与印度和日本进行富有成效的交流。"

此次会议也是奥巴马政府打压中国在亚太地区影响力，以及加强现有联盟的最新迹象。

奥巴马在刚刚结束的亚洲之行期间强调美国在亚洲的利益存在。美国国务卿希拉里上周访问了缅甸，预示两国有望改善关系。分析人士表示，缅甸在经济和政治方面长期依附中国。

美国还寻求加强与地区其他国家的关系，包括澳大利亚和印尼。

政治分析人士表示，尽管三国对贸易以及核问题等话题都存在广泛的共同兴趣，但本月会议的焦点很可能集中在中国方面。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。