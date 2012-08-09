TPP谈判并非旨在遏制中国--美国贸易官员

路透华盛顿8月8日电(记者 Doug Palmer)---美国副贸易代表马兰提斯(Demetrios Marantis)周三表示，美国牵头的关於亚太地区自由贸易协议的谈判并非旨在从经济上遏制中国。

马兰提斯在伍德罗·威尔逊国际学者中心(Woodrow Wilson International Center for Scholars)的发言中表示：“这绝不是一场针对中国的谈判。”

美国将在9月初举办“跨太平洋夥伴关系协议”(TPP)第14轮会谈，但在2013年年底不太可能达成最终协议。

奥巴马政府将这一拟定协议视为美国重返亚太的一部分。

马兰提斯表示，谈判人员在会谈中取得重大进展，但开始面临最困难的问题，且还有大量工作要做。

目前参与会谈的国家包括美国、澳大利亚、新西兰、秘鲁、智利、新加坡、马来西亚、越南和文莱，加拿大和墨西哥料将在未来数月内加入。

中国有部分人士认为，TPP是美国企图改写亚太地区贸易规则，从经济上遏制中国的工具。

马兰提斯驳回了这种说法，称对於愿意在知识产权、服务、环保和劳动力等领域实现高标准的亚太经合组织成员国来说，TPP对所有的21个成员国都开放。

“我们的目标是，让尽可能多的亚太成员国进入这一愿实现高标准要求的框架内。”

“每个国家都需自行判断TPP对它们是否有意义。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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