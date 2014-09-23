美国及盟国对叙利亚境内的伊斯兰国目标发动首次空袭

路透华盛顿9月22日 - 美国国防部周一称，美国及盟国对叙利亚境内的伊斯兰国目标发动首轮空袭。这标志着与该极端组织的对抗进入更复杂的新阶段。

“我确认，美国军方和盟国部队正使用战斗机、轰炸机以及战斧对地攻击导弹(Tomahawk Land Attack Missiles)，对在叙利亚境内的(伊斯兰国)恐怖分子进行军事打击，”国防部发言人海军少将柯比(John Kirby)在声明中表示。

“由于此次行动仍在进行，我们目前不能透露更多其他细节。”

柯比没有透露哪些国家参与了美国此次空袭行动。美国一直在推动建立联盟，打击逊尼派穆斯林极端主义势力，后者占据了伊拉克和叙利亚大片领土，在中东核心地带建立伊斯兰国。

一名美国官员表示，沙特阿拉伯、阿联酋和巴林参与了美国此次空中打击，但它们在军事行动中的确切角色还不清楚。这名官员称，卡塔尔扮演了支持角色。

空袭发生在奥巴马(Obama)赴纽约参加联合国大会数小时之前。奥巴马将在此次大会上，为其打击伊斯兰国的强硬立场争取更多国家的支持。

柯比表示，奥巴马授权美军中央司令部司令奥斯汀将军，由他作出发动空袭行动的决定。

“我们稍后将在适当的时候提供进一步细节，“Kirby说。

美国一位要求匿名的官员周一表示，正在实施的空袭行动包括大约20个目标。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/郑茵 审校 高琦/张荻)

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