美国债市：两年期公债标售遇冷，因美联储即将开会

“这是否只是美联储周三会议结果出炉前的紧张情绪？很难说。美联储会议前我们预期这些公债持仓不会增加，”Jefferies & Co货币市场策略师Tom Simons在研究报告中写道。

利率期货走势显示，交易商预计美联储本周稍晚升息的机率几乎为零，但由于经济数据令人鼓舞，而且近期美股走强，交易商提高了对年底前升息的押注。

此外，分析师指出，对货币市场基金等投资者而言，如果债券交易商和其他市场参与者用两年期公债作为抵押品在回购市场筹集现金，那么向他们出借资金无利可图。

利用两年期公债作为担保品的回购交易周一变得“很特别”，因利率为负3.00%至负3.50%。

这意味着投资者向债券交易商付费以暂时拥有两年期公债，而交易商则无需为隔夜贷款支付利息。

在这次两年期公债标售中，基金经理、海外央行及其他间接投标者买进份额为29.88%，为2014年7月以来最低。

一级交易商买进份额为59.59%，为此类投标者2013年5月以来最高份额。