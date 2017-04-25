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债券 | 2017年 4月 26日 星期三 04:32 BJT

更正-标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近八年最高-财政部数据

(因英文原文有误，间接投标得标占比为“近八年”最高，非“11年”最高。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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