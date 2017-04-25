更正-标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近八年最高-财政部数据

美国FED：卡什卡利称通胀形势令人担忧，增添对升息的谨慎基调
路透明尼亚波利斯5月23日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。
(因英文原文有误，间接投标得标占比为“近八年”最高，非“11年”最高。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透明尼亚波利斯5月23日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。
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* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普