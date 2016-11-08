美国债市：三年期公债标售需求疲软，投标倍数为2009年7月来最低

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透纽约11月8日 - 美国财政部周二标售240亿美元三年期公债，投资者需求疲软，显示政府11月的季度融资开局不利，在本季政府将有585亿美元债务到期。
三年期公债标售的投标倍数为2.69，与7月标售持平，该水准是2009年7月来最低。
最新的三年期公债得标收益率为1.034%，10月标售时创出九个月高点1.045%。
有分析师原本预期，即便美国总统大选的结果存在不确定性，三年期公债标售需求也会畅旺。
“即使存在选举悬念，这对于短债标售来说也是糟糕的表现，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel在研究报告中写道。
财政部数据显示，基金经理人、外国央行和其他间接买家所获份额为42.64%，这是2月以来最低。
初级市场交易商买入49.71%，为2014年6月来最高比例。
小型债券交易商和其他直接买家占比为7.64%，低于10月的10.12%。(完)
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