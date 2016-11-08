美国债市：三年期公债标售需求疲软，投标倍数为2009年7月来最低

路透纽约11月8日 - 美国财政部周二标售240亿美元三年期公债，投资者需求疲软，显示政府11月的季度融资开局不利，在本季政府将有585亿美元债务到期。

三年期公债标售的投标倍数为2.69，与7月标售持平，该水准是2009年7月来最低。

最新的三年期公债得标收益率为1.034%，10月标售时创出九个月高点1.045%。

有分析师原本预期，即便美国总统大选的结果存在不确定性，三年期公债标售需求也会畅旺。

“即使存在选举悬念，这对于短债标售来说也是糟糕的表现，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel在研究报告中写道。

财政部数据显示，基金经理人、外国央行和其他间接买家所获份额为42.64%，这是2月以来最低。

初级市场交易商买入49.71%，为2014年6月来最高比例。