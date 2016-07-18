美国债市：国库券标售投标倍数从七年低点回升

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透纽约7月18日 - 在周一进行的美国三个月及六个月期国库券最新标售中，需求从前一周触及的七年低点回升，但因供应量增加而仍低于近年的平均水平。
据财政部数据，这次标售的370亿美元三个月期国库券 投标倍数为3.21。
相比之下，上周是2.98倍，这是2009年7月以来最低。
320亿美元六个月期国库券 投标倍数为3.28。上周是3.07，此为2009年6月以来最低点。
最新六个月期国库券得标利率为0.43%，高于上周的0.39%，并追平6月6日以来最高水平。
最新三个月期国库券得标利率为0.32%，高于上周的0.31%，并且是5月31日以来最高水平。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。