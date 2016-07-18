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债券 | 2016年 7月 19日 星期二 06:55 BJT

美国债市：国库券标售投标倍数从七年低点回升

路透纽约7月18日 - 在周一进行的美国三个月及六个月期国库券最新标售中，需求从前一周触及的七年低点回升，但因供应量增加而仍低于近年的平均水平。

据财政部数据，这次标售的370亿美元三个月期国库券 投标倍数为3.21。

相比之下，上周是2.98倍，这是2009年7月以来最低。

320亿美元六个月期国库券 投标倍数为3.28。上周是3.07，此为2009年6月以来最低点。

最新六个月期国库券得标利率为0.43%，高于上周的0.39%，并追平6月6日以来最高水平。

最新三个月期国库券得标利率为0.32%，高于上周的0.31%，并且是5月31日以来最高水平。(完)

(编译 岂頔；审校 张涛)

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