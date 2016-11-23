特朗普当选后 外资对美债标售兴致减弱

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月22日 - 美国财政部周二公布的数据显示，在特朗普意外赢得总统大选引发全球债市抛售后，11月初海外对美国长期公债的标购兴趣疲弱。
据财政部的公债标售分配数据，在特朗普当选后的第二天11月9日美国10年期公债标售中，海外投资者买入30.18亿美元，低于10月时的40.29亿美元。
11月10日的公债标售中，外国投资者买入16.68亿美元30年期公债，也低于10月的20.13亿美元。
11月8日的240亿美元三年期公债标售，包括外国央行在内的海外投资者买入29.15亿美元，10月为43.68亿美元。这是2015年2月以来的外资最低买入规模，当时为28.75亿美元。
财政部上周公布的数据显示，9月外国投资者抛售了创纪录的766亿美元美债。
美国最大的债权国--中国9月持有的美国政府债券降至1.157万亿美元，为四年来最低。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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