美国债市：外资购买10年期美债数量创四年来最高

路透11月23日 - 在美国最近的10年债标售中，外国央行和投资者购买的数量创四年来最高，这暗示在美联储12月或上调利率之前，外资有美元资产的买需。

外资整体购买量的增加，至少暗示外国央行减少美债出售，以在美元强劲的情况下帮助支撑本币。

财政部周一公布的公债标售分配数据显示，在11月稍早最近一次的10年债标售中，这类重要买家买入了80.12亿美元债券，上月购买了51.61亿美元。

这是自2011年8月买入86.27亿美元10年债以来的最高。

在最近的三年债标售中，海外投资者买入了49.99亿美元，高于上月的41.81亿美元。

他们还买入15.18亿美元30年期美债，上月购买量为17.99亿美元。

财政部数据显示，与此同时，购买美债的另一个主力军--大型投资管理公司在11月举行的10年债标售中购买了88.68亿美元公债，上月购买了92.86亿美元。

财政部本月稍早还向银行、养老基金和华尔街出售了部分10年债。

在当周进行的其他标售中，大型投资管理公司购买了74.89亿美元三年债，上月购买了87.27亿美元。他们还购买了91.93亿美元30年期美债，前月购买了71.79亿美元。

财政部共标售了240亿美元三年债和160亿美元30年债。(完)