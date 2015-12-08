美国债市：直接投标者购买三年期新债比例为15个月来最高

路透纽约12月8日 - 财政部数据显示，小型债券交易商，大型基金公司及其他直接投标者周二买入三年期新债的比例为15个月以来最高。

这些机构购买了18.56%的最新三年期公债 ，所占份额为2014年9月标售时创下20.27%以来最高。

间接投标者中，外国央行买下47.44%，高于上次在11月标售时的40.81%。

22家初级交易商买下34.00%的三年期新债，低于前月的44.09%，亦为2010年5月以来的最低点。

投标倍数 为3.14倍，高于11月标售的2.82。