美国债市：直接投标者购买三年期新债比例为15个月来最高

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透纽约12月8日 - 财政部数据显示，小型债券交易商，大型基金公司及其他直接投标者周二买入三年期新债的比例为15个月以来最高。
这些机构购买了18.56%的最新三年期公债 ，所占份额为2014年9月标售时创下20.27%以来最高。
间接投标者中，外国央行买下47.44%，高于上次在11月标售时的40.81%。
22家初级交易商买下34.00%的三年期新债，低于前月的44.09%，亦为2010年5月以来的最低点。
投标倍数 为3.14倍，高于11月标售的2.82。
财政部数据显示，最新三年期公债得标收益率为1.255%，低于11月的1.271%。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。