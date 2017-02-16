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债券 | 2017年 2月 17日 星期五 06:52 BJT

美国债市：30年期通膨保值债券得标收益率为一年来最高

路透纽约2月16日 - 美国财政部数据显示，周四标售70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)，得标收益率(殖利率)0.923%创一年来最高。

投标倍数为2.25倍，为2016年2月的一次30年期TIPS标售以来最低。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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