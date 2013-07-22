美国海军向澳洲大堡礁地区投空弹

路透悉尼7月22日 - 美国海军周一称，在上周一次演习中迫于无奈将四枚炸弹投掷在澳大利亚大堡礁地区，炸弹未爆炸，未危及航运及导航。

美国第七舰队指挥官马克斯（WilliamMarks）对澳洲广播公司称，两架鹞式战机的飞行员本来打算将四枚炸弹投掷在汤申岛（Townshend Island）靶场，但被告知该区域有危险。四枚炸弹中有两枚是无活性炸弹，另外两枚是未填充炸药的空弹。

马克斯说：“（向目标区域）投弹不安全，正下方有民用船只。”美国海军声明中称当时飞机燃料已不多。

马克斯表示：“当时战机需要返回舰只，于是进行了紧急投弹。”

美国海军称，炸弹落在距离大堡礁有段距离、深约50-60米的海沟中，“破坏大堡礁的可能性降到了最低”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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