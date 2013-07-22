修正-美国海军向澳洲大堡礁地区投空弹

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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(修正文末附上的原文连结)
路透悉尼7月22日 - 美国海军周一称，在上周一次演习中迫于无奈将四枚炸弹投掷在澳大利亚大堡礁地区，炸弹未爆炸，未危及航运及导航。
美国第七舰队指挥官马克斯（William Marks）对澳洲广播公司称，两架鹞式战机的飞行员本来打算将四枚炸弹投掷在汤申岛（Townshend Island）靶场，但被告知该区域有危险。四枚炸弹中有两枚是无活性炸弹，另外两枚是未填充炸药的空弹。
马克斯说：“（向目标区域）投弹不安全，正下方有民用船只。”美国海军声明中称当时飞机燃料已不多。
马克斯表示：“当时战机需要返回舰只，于是进行了紧急投弹。”
美国海军称，炸弹落在距离大堡礁有段距离、深约50-60米的海沟中，“破坏大堡礁的可能性降到了最低”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --