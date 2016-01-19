澳大利亚总理呼吁中国避免大国冲突陷阱

路透华盛顿1月18日 - 澳大利亚总理特恩布尔周一称，中国在亚洲推进领土声索过程中，应避免可能导致与美国之间冲突风险上升的行为。

特恩布尔称，中国国家主席习近平曾表示希望避免陷入“修昔底德陷阱”。“修昔底德陷阱”指的是新崛起的大国与老牌大国之间对抗的风险。他周二将在华盛顿与美国总统奥巴马会晤。

“如果像习主席说的那样，避免‘修昔底德陷阱’是中国战略的核心目标，那么我们希望中国的行为是经过谨慎权衡的，应使得发生冲突的风险降低而非上升。”特恩布尔在美国智库战略与国际研究中心（CSIS）称。

他表示，中国应争取让邻国感到安心，让外界信任中国的意图。

“当聚焦于该目标（避免‘修昔底德陷阱’）时，岛礁（主权）声索的合法性应放到次要位置。”特恩布尔指的是中国在对南海的主权声索。

特恩布尔称，主权争议应根据国际法解决，他谈及菲律宾就中菲南海主权争议诉诸海牙仲裁法庭一事。

他还表示，美国在亚洲地区保持强大且持久的存在是必要的，以确保该地区维持空前的经济增长势头。（完）