美国将在澳洲部署雷达站 推进重返亚洲战略

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透澳大利亚珀斯11月14日电---美国军方周三表示，将在澳大利亚部署先进的雷达系统，追踪威胁人造卫星的太空垃圾，并正准备将一座由五角大楼所属研究机构开发的最新深空望远镜移至澳大利亚。
部署先进的军事装备再次表明美国正在加强与澳大利亚的关系，并进一步推进“重返”亚洲战略。去年，美澳两国签署了一项协议，在澳大利亚北部城市达尔文轮训2,500名美海军陆战队士兵。
美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）和澳大利亚防长史密斯（Stephen Smith）在珀斯举行高层会谈後发表了上述声明，同时表示这一C波段雷达将在2014年的某个时候从位於安提瓜岛的现有位置搬离。
“现在太空中垃圾众多，准确了解天空垃圾对所有国家都非常重要，”史密斯表示，并对太空垃圾可能威胁人造卫星发出警告。
五角大楼在情况说明书中表示，C波段雷达每天能够跟踪多达200个物体，并有助於识别人造卫星、它们的轨道以及“潜在的异常情况”。
帕内塔表示，美澳两国还在商谈在澳大利亚建设一个“联合通讯网关”，使两国更进一步利用目前在轨的宽频全球通讯卫星。
“所有这些代表两国在双边太空合作方面取得了重要进展，”帕内塔表示。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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