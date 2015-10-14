美防长称美国可在国际法允许的任何地方航行、飞行及采取行动

路透波士顿10月13日 - 美国国防部长卡特周二称，美军可在国际法允许的任何地方航行、飞行和采取行动，南海也包括在其中。

“毫无疑问，正如我们在世界各地的做法一样，美国可在国际法允许的任何地方飞行、航行和采取行动，南海也不例外，”卡特与盟国澳大利亚在波士顿召开完部长级会议后在联合新闻发布会上称。

“我们会在我们选择的时间和地点进行此类行动，”卡特被问及有关美国已决定在中国在南沙修建的人工岛周边12海里内水域航行的报导时说道。

中国方面上周对相关报导表示关切，称绝不允许任何国家以“维护航行和飞越自由”为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。（完）