美防长称美国可在国际法允许的任何地方航行、飞行及采取行动

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿10月13日 - 美国国防部长卡特周二称，美军可在国际法允许的任何地方航行、飞行和采取行动，南海也包括在其中。
“毫无疑问，正如我们在世界各地的做法一样，美国可在国际法允许的任何地方飞行、航行和采取行动，南海也不例外，”卡特与盟国澳大利亚在波士顿召开完部长级会议后在联合新闻发布会上称。
“我们会在我们选择的时间和地点进行此类行动，”卡特被问及有关美国已决定在中国在南沙修建的人工岛周边12海里内水域航行的报道时说道。
中国方面上周对相关报道表示关切，称绝不允许任何国家以“维护航行和飞越自由”为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选