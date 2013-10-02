美国9月汽车销量两年来首次同比下滑 但前景展望基本乐观

9月4日在科罗拉多拍到的一家福特店的标志。 REUTERS/Rick Wilking

* 福特与克莱斯勒的销量超出分析师预期

* 其他多数主要汽车厂商的表现不及预期

* 整个行业销量两年多来首次较上年同期下跌

* 分析师对第四季和明年的展望基本乐观

路透底特律10月1日 - 美国消费者9月对新车的需求一如预期般略微降温，福特汽车(F.N)销量超出分析师预期，而通用汽车(GM.N)的表现则低于预期。

美国9月汽车销量年率为1,528万辆，为4月以来最低且远不及8月的1,609万辆，不过接近不少分析师的预估。据行业研究机构Autodata的数据，美国9月整体汽车销量下滑4.2%至114万辆。

这是汽车行业两年多来首次出现销量较上年同期下降。今年9月比去年同期少两个购物日，而且劳工节周末部分落在8月。

美国汽车行业面临的一个问题是：随着时间进入今年最后一个季度，美国联邦政府部分关门会对10月汽车销售造成多大影响。

分析师和企业高层表示其相信，汽车销售将能够抵御联邦政府短期关门的冲击。通用和福特的分析师指称，2011年中期的债务上限之争对汽车销售的影响很小，而当时美国经济状况还不如现在。

福特美国市场营销副总裁Ken Czubay称，“只要经济基础因素对业务提供支撑，我们认为今年剩下时间和2014年会是如此，我们就能够克服这次波动。”

福特9月销量达到185,186辆，较上年同期上升5.8%，并缩小了与领头羊通用之间的差距至2,000辆。通用当月销量下跌11%至187,195辆。

克莱斯勒9月销量高过分析师预期，丰田(7203.T)、本田(7267.T)、日产(7201.T)和现代(005380.KS)则逊于预估。

克莱斯勒称今年9月销量增长1%至143,017辆，为六年来销量最高的9月。

丰田9月销量下降4.3%，本田下降9.9%，日产下滑5.5%，现代－起亚合计减少13.9%。四家企业汽车销量均低于分析师的预估。

**信号好坏不一**

“我们看到动能继续，当然速度不像过去几个月那么快，”Kelley Blue Book资深分析师Alex Gutierrez表示。“但我们相信，我们对全年销售1,560万辆的预估仍非常有希望实现。”

各品牌销售也是良莠不齐，即便福特和克莱斯勒也是这样。

克莱斯勒旗下的道奇(Dodge)、克莱斯勒和Ram 9月销售均温和上升。吉普(Jeep)销量则下降5%，因克莱斯勒未能向经销商推出全新2014款切诺基(Cherokee)。菲亚特品牌销售锐降24%，为18个月来首次同比下滑。

福特品牌汽车销售提高6.3%，林肯销售则下降5.1%。

福特称其9月销售为2006年以来同期最佳战绩。克莱斯勒9月销售亦为2007年以来最好。

通用的凯迪拉克和别克品牌9月销售上升，雪佛兰和GMC销售下滑，部分原因在于卡车销售下降。

大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)美国分公司称，大众品牌9月销售下降12.2%至31,920辆。奥迪销售则上升6.2%至13,065辆，保时捷销售提高13%达到3,093辆。

现代品牌销售下降8%至55,102辆，起亚销售大降21%至38,003辆。

宝马包括Mini品牌在内的汽车销售提升8.3%至28,874辆，奔驰包括Smart品牌在内的销售攀升5.8%至27,474辆。

**高端汽车销售强劲**

多数高档品牌汽车厂商公布9月豪华汽车销售情况强劲。德国三大汽车高端品牌：宝马汽车(BMW)、奔驰(平治/宾士，Mercedes-Benz)和奥迪的销量均有增长；凯迪拉克销量也有增加。不过丰田旗下雷克萨斯汽车销量下降4.2%。

电动与混合动力汽车的销售情况好坏不一，与其他类型汽车的表现一致。

汽车行业分析师对第四季的前景展望基本乐观。

“消费者信心比较强，8月失业率降至7.3%，而且我们仍看到房价上涨和建筑活动升温，”Jefferies分析师Elaine Kwei在研究报告中称。

研究机构TrueCar称，新的轿车和卡车平均售价继续上升，9月触及31,854美元的纪录高位，较8月提高602美元，因为汽车厂商开始销售更多2014款车型，同时减弱了对2013款车型的促销力度。

通用汽车股价周二收低0.2%至35.91美元。福特汽车上涨1.9%收报17.19美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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