美国11月汽车销售创六年半以来佳绩

10月8日在美国佛罗里达一家专卖店拍到的道奇2013年款挑战者。 REUTERS/Joe Skipper

* 11月销售增长8.9%，年率达1,641万辆

* 大型皮卡仍受到美国购车人的青睐

* 每辆车的平均优惠幅度超过2,500美元

路透底特律12月3日 -大型汽车生产企业公布11月美国销售为六年半以来最佳，因销售折扣力度较大，且大型皮卡继续受到市场欢迎，帮助销售业绩超越华尔街预期。

根据行业研究公司Autodata数据，美国上月汽车销售年率为1,641万辆，为2007年2月以来最佳月度表现，轻松超过1,575万辆的预估年率。

然而，通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)股价却下滑逾3%，因一些投资者担心这样的打折幅度表明，汽车厂商又在重走2009年全球衰退前几年那样不惜损害行业利润的老路。

其他投资者亦担忧，消费者置换旧车的需求虽然在衰退后提振了轻型汽车的销售，但无法保证2015年乃至以后的销售还能维持现在的步伐。

“过去几年的汽车销量增长非常瞩目，”研究机构Truecar.com的分析师JesseToprak说，“担忧之处在于这种增速可能不会持续到明年以后。”但Toprak表示，他并不持同样看法。

美国11月汽车销量增长8.9%，超过今年至今8.4%的增速。

TrueCar.com称，11月汽车制造商提供的优惠平均每辆超过2,500美元。车企从11月下半月开始大力促销，以期抓住黑色星期五(11月28日)的购物时机。

大众汽车(VOWG_p.DE)的美国业务执行长JonathanBrowning表示，在感恩节假期周末之前及期间，汽车业“超级积极”。

一些高管表示，中型轿车的优惠力度尤其大，包括丰田汽车(7203.T)的凯美瑞以及本田汽车的(7267.T)雅阁。

折扣“似乎引发一些投资者对纪律的担忧，”花旗分析师Itay Michaeli在研究报告中称。

Michaeli称，“尽管我们意识到价格涨势没有一年前来得均衡，而且近期压力需要注意，但整体数据仍较稳健，”

在采访和电话会议中，汽车业高管争论了11月整个行业过度依赖促销以提高销量的忧虑；11月是今年美国汽车销售最好的一个月。

通用汽车北美分支执行长Mark Reuss表示，“目前汽车业不全然是促销推动的行业。”

通用汽车周二在纽约证交所收低2.48%，报38.14美元；福特汽车大跌2.93%，报16.56美元；美股标准普尔500指数收低0.3%。

在汽车业纷纷公布强劲业绩的当天，一位联邦法官裁定底特律市有资格破产。该市曾是汽车业的摇篮，目前则是城市衰败和管理不善的典型。

**宝贵的教训**

企业高层以及分析师说，底特律汽车业者不太可能重回大打折扣战的老路。那种业界恶习正是通用及其对手ChryslerGroup LLC 在2009年寻求联邦纾困以求生的原因。

“我个人认为，整个行业已经从2008和2009年学到宝贵的教训，”日产汽车(7201.T)美国例行业务主管FredDiaz说。

“汽车业者在控制库存方面的确做得很好，”Diaz说。

美国汽车销售在2009年触及1,040万辆的谷底，去年销售量上升至1,450万辆，通用已表示今年全美汽车销量可能是1,560万辆。

每月汽车销售数据被视为是观察美国经济体质的先行指标。由于信贷管道取得较容易，且消费者需要将其车辆汰旧换新，所以汽车业表现比整体经济来得好。美国路上的车辆平均车龄超过11年，不过，丰田北美主管Jim Lentz上月预估，汽车汰旧换新的积压需求(pent-updemand)将是缓慢的。

通用强调，该公司在实施优惠措施时相当自制。美国汽车企业高层表示，今年前九个月当中，优惠幅度相当于平均售价的占比持稳在10%左右。(完)

(编译 郑茵/于春红/王兴亚/李婷仪 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。