美国9月汽车销量创四年半高点 丰田销量大幅反弹

图为在密歇根州底特律拍到的一家凯迪拉克经销商店内的场景。 REUTERS/Rebecca Cook

* 汽车销售年率为1,494万辆,创2008年3月来最高

* 通用和福特的卡车销售疲弱;丰田汽车销量增加41.5%

* 融资成本降低以及消费者信心回升推高销量

路透底特律10月2日电---美国9月汽车销售年率创四年半最佳,融资成本降低和消费者信心回升带来助益,且丰田汽车(7203.T)销量大幅反弹.

据Autodata Corp,9月汽车销售年率为1,494万辆,为2008年3月来最高,超过分析师预期的1,450万辆.

美国汽车销量9月增加13%至1,188,865辆.分析师原平均预期增幅不会超过9%.

通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)称,房价上涨以及请领失业金人数减少激励美国民众购买新车.

更容易获得廉价的融资亦刺激了销售.根据行业研究公司Edmunds.com,上月通过融资购买丰田汽车的买主中有约三分之一的人获得了无息贷款.丰田汽车所达成的无息购买交易的比例高於其他任何汽车制造商.

"现在融资成本非常便宜,"TrueCar.com分析师Jesse Toprak表示,"转售价值上升及融资成本较低,使得汽车制造商可以提供一些数年来最具吸引力的租赁计划."

R.L. Polk分析师Tom Libby表示,大约有80%的新车交易使用了融资安排.

根据Bankrate.com,上月48个月新车贷款利率为约3.19%,低於2011年9月时的4.39%.

2009年5月上述贷款利率为约7.45%,当时正值经济大幅下行,通用汽车和克莱斯勒被迫申请政府资助的破产.

在最近一次直至2009年6月才结束的衰退中,美国消费者延迟了大件商品的购买,将车辆的平均使用年限推升至纪录高位.

那些积压需求推动今年汽车销售成长,因目前使用中的轿车与卡车已经过了维修年限,且消费者对经济的信心改善.

**小型轿车销量大增,卡车落後**

美国最大汽车制造商通用表示,该公司迷你及小型车款销售上月增加将近一倍.福特小型车销量增加约73%,与此同时,油价是上升的.

不过,通用及福特的9月皮卡销量较往年同期来得疲弱.通常9月应是皮卡销售特别强劲的时候.两家公司9月皮卡均占总销量的12%左右,低於去年同期的13%.

"过去数年以来,市场出现了一种基本趋势的转变,那就是从皮卡转向轿车,"Chevrolet销售主管Don Johnson说.他还说9月的销售结果显示这个趋势仍在持续.

"由於燃料价格的考量,消费者的焦点过去几年来肯定已是转向轿车,"他说.

福特周二股价收低1.4%,报9.79美元.通用股价上涨2.6%,收报23.68美元.

**通用汽车销量小增,丰田飙升**

通用汽车上个月轿车和卡车总销量为210,245辆,校上年同期增长1.5%.福特汽车售出174,976辆,同比持平.

由意大利菲亚特(Fiat SpA)FIA.MI控股的克莱斯勒销量大增12%,至142,041辆.

丰田汽车称,上个月销量飙升41.5%至171,190辆.本田汽车(7267.T)则增长31%至117,211辆.

丰田和本田销量的大增,说明其已经从去年日本大地震後的库存紧张问题中恢复.

大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)的美国分支Volkswagen of America销量亦增长34.4%.

日产汽车(7201.T)美国销售总监Al Castignetti称,该公司销量下滑1.1%至91,907辆,因受到汽油价格上涨和中型轿车Altima库存紧张的牵制.(完)

--编译 孙茉莉/兰秀娟/李婷仪/徐文焰;审校 张涛/侯向明

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