路透底特律5月1日 - 美国汽车业4月强劲反弹，汽车销量较上年同期成长8%，终于摆脱漫漫寒冬的困扰。

七大车商中有六家在周四公布同比销量上升，但当中仅有四家增幅高于分析师预估。

根据调研公司Autodata Corp的数据，全行业的4月销量为139万辆，较上年同期成长8%。

3月底天气逐渐好转之后，车商因应消费者需求之下的销量开始增加，通用汽车(GM.N)、丰田(7203.T)、日产汽车(7201.T)、现代汽车(005380.KS)销量均超越预估，丰田和日产更是录得两位数的增长。

菲亚特克莱斯勒汽车(Fiat ChryslerAutomobiles)FIA.MI旗下的克莱斯勒月销量虽也创下两位数成长，但略逊于预估；福特(F.N)4月销量也不如预期，下滑1.0%。本田(7267.T)虽成长1%，但也低于分析师预期。

“3月的销售动能延续到4月，帮助汽车业创下2007年秋季以来最好的连续两个月成绩。”丰田总经理Bill Fay说。

丰田汽车包含雷克萨斯(Lexus)和赛扬(Scion)品牌在内的集团销量共计199,660辆，增长13%。日产汽车包含英菲尼迪(Infiniti)在内的销量为创纪录的103,934，增长18%。本田汽车包含讴歌(Acura)在内的销量为132,456。

克莱斯勒表示，美国汽车销量增长14%至178,652。通用汽车销量上升7%至254,076。而福特汽车销量下滑至211,126。

现代汽车和起亚汽车4月销量合计攀升8%至119,783。

4月销量为连续第二个月强劲增长，此前1-2月的寒冷多雪天气打压了消费者的购车热情。

据Autodata，汽车业4月销售年率为1,604万辆。路透此前调查中受访分析师预计，4月销售年率为1,620万辆，略低于3月。

因涉及13起死亡事件，通用汽车今年稍早召回260万辆汽车，为此第一季减记13亿美元。行业研究机构TrueCar执行副总裁Larry Dominique称，这对该公司形象或品牌吸引力影响似乎不大。

**通用汽车销量增加**

通用汽车在美国销售的四个品牌4月均录得按年增长。雪弗兰和凯迪拉克品牌汽车销量分别增长5.0%，别克跳增12%，GMC亦大增13%。

福特与林肯品牌4月销量双双下滑，降幅分别为0.3%和11%。

克莱斯勒的Jeep系列车型4月销量较上年同期飙升52%。Jeep在今年稍晚将成为菲亚特与克莱斯勒合并后的主要全球品牌。

Jeep今年前四个月的美国市场销量为205,593辆，同比大增46%。克莱斯勒执行长马尔基翁内为该品牌设定了100万辆的年度全球销量目标。

大型皮卡的销量在4月依然强劲，因受到制造商和经销商大幅打折的推动。

两款热销环保汽车--日产汽车的Leaf和雪弗兰的Volt今年表现各异，不过4月销量均有上升。

电动汽车Leaf销量增长8%至2,088辆，今年以来销量增加33%至7,272辆。油电混合动力汽车Volt的4月销量上升19%至1,548辆，不过年内迄今销量下滑7%至5,154辆。

规模较小的制造商销售表现好坏不一。大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)销量下降1%至50,556辆。(完)

(编译 李婷仪/朱晓军/徐文焰；审校 白云/郑茵/许娜)

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