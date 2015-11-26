更正-美国上半年交通事故死亡人数上升 智能手机或是祸根之一

(根据NHTSA的更正，内文第四段应为“每亿英里”，非“每百万英里”)(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月24日（记者 David Morgan） - 美国官员周二称，今年上半年全美交通事故死亡人数上升8.1%，暗示手机和其它影响驾驶行为的因素可能令美国道路交通变得更加危险。

感恩节假期这周公布的政府初步统计数据显示，今年前六个月道路交通死亡人数增至16,225人。美国经济加速增长和油品价格下跌促使道路交通驾驶者增长，但增速远低于道路交通死亡人数的增长。

“智能手机拥有量增长如此明显，无疑会产生一定影响。但是我们还没有足够的信息来确定这个影响有多大，”美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）局长Mark Rosekind称。

根据NHTSA的统计数字，去年美国交通事故死亡人数下降到32,675人，达到每亿英里行驶里程1.07人死亡的纪录低点。

根据统计数据，2015年上半年死亡人数增长是1977年有记录以来的同期最高水平。

官员们表示，现在确定影响因素还太早。但是，Rosekind告诉记者，官员们正在审视起因，包括分心驾驶行为以及油价降低吸引更多“危险驾驶者”，比如青少年驾驶者上路的可能性。

Rosekind还对法律上的空白提出批评，比如缺少禁止驾驶者持智能手机开车、要求驾乘者使用安全带和摩托车驾驶员佩戴头盔的法律。（完）