宝马夺回美国市场豪华车销量桂冠

路透底特律1月5日（记者 Bernie Woodall） - 宝马(BMWG.DE)击败梅赛德斯-奔驰，夺回美国市场豪华车销量桂冠。

宝马去年在美国市场销量较梅赛德斯-奔驰高出逾9,000辆。2013年，梅赛德斯-奔驰在美国的销量超过宝马约3,000辆，荣膺美国市场豪华车销量冠军，之前两年均为宝马居首。

去年宝马在美国市场销量为339,738辆，同比增长9.8%，领先于美国整体汽车市场5.9%的增速。梅赛德斯-奔驰销量则增长5.7%，为330,391辆。

丰田汽车(7203.T)旗下的雷克萨斯品牌与宝马和梅赛德斯-奔驰之间的差距缩小，继续名列第三，在美国市场销量为311,389辆，增幅为13.7%。

大众(VOWG_p.DE)旗下的奥迪超过通用汽车(GM.N)旗下凯迪拉克，名列第四，销量增长15.2%至182,011辆；排名第五的凯迪拉克销量下降6.5%至170,750辆。

紧随其后的是本田汽车(7267.T)旗下的讴歌和日产汽车(7201.T)的英菲尼迪，讴歌销量增长1.5%至167,843辆，英菲尼迪销量增长0.8%至117,300辆。

排名第八的是福特汽车(F.N)旗下的林肯，销量增长15.6%至94,474辆。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。